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Порошенко и глава Пентагона обсудили противодействие российской агрессии в Украине

Порошенко и глава Пентагона обсудили противодействие российской агрессии в Украине
Джеймс Мэттис и Петр Порошенко / Фото: Укринформ

Война России против Украины – ключевая тема встречи

24.08.17 88
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Президент Украины Петр Порошенко и министр обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис обсудили во время встречи 24 августа вопрос противодействия российской агрессии в Украине.

Об этом Порошенко сообщил по завершении встречи, передают СМИ.

"В ходе сегодняшних переговоров мы, безусловно, рассмотрели вопросы противодействия агрессии Российской Федерации против Украины", - сказал он.

По словам Порошенко, это - ключевая тема и "наш общий вызов".

Напомним, Мэттис прибыл в Киев для участия в торжествах по случаю Дня Независимости Украины.

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