Порошенко и глава Пентагона обсудили противодействие российской агрессии в Украине

Президент Украины Петр Порошенко и министр обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис обсудили во время встречи 24 августа вопрос противодействия российской агрессии в Украине.
Об этом Порошенко сообщил по завершении встречи, передают СМИ.
"В ходе сегодняшних переговоров мы, безусловно, рассмотрели вопросы противодействия агрессии Российской Федерации против Украины", - сказал он.
По словам Порошенко, это - ключевая тема и "наш общий вызов".
Напомним, Мэттис прибыл в Киев для участия в торжествах по случаю Дня Независимости Украины.