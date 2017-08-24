Пентагон пообещал поддержку Украине

В США понимают опасность России для всего мира

США и в дальнейшем будут поддерживать Украину, продолжая настаивать на восстановлении ее территориальной целостности.

Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис по завершении встречи с президентом Украины Петром Порошенко, передает пресс-служба главы Украинского государства.

"Мы и дальше обязуемся оказывать вам помощь в ваших усилиях по защите вашей страны и народа Украины", - сказал глава Пентагона.

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"Мы в Соединенных Штатах, конечно, понимаем стратегические вызовы, которые возникают вместе с российской агрессией, и мы требуем соблюдения принятых международных норм", - подчеркнул министр обороны США.

Он подчеркнул, что США взяли на себя обязательства относительно дипломатических усилий по урегулированию конфликта.

"Союзники США будут и дальше оказывать давление на Россию", - заявил министр обороны США, добавив, что такое давление необходимо оказывать с целью соблюдения РФ Минских соглашений, а также ряда других международных договоренностей.

Напомним, Мэттис прибыл в Киев для участия в торжествах по случаю Дня Независимости Украины.