Жители оккупированного Крыма в честь Дня Независимости Украины сняли видео, где люди из разных городов полуострова читают строки из стихотворения Василия Симоненко.

Об этом сообщает Крым. Реалии.

"Ко Дню Независимости Украины крымчане и севастопольцы подготовили поздравление: жители Севастополя, Симферополя, Бахчисарая и Феодосии записали на видео, как они читают строки из стихотворения Василия Симоненко "Де зараз ви, кати мого народу?". Авторы видео отметили, что локации для съемок выбрали не случайно", - говорится в сообщении.

Так, в ролик попал Владимирский собор в Херсонесе, который недавно российский президент Владимир Путин предложил сделать "русской Меккой", Херсонесский маяк, вокруг которого находится российская воинская часть, памятник Тарасу Шевченко в Симферополе, где периодически задерживают местных проукраинских активистов, здание российского парламента в аннексированном Крыму и управления полиции в Феодосии.

Напомним, в Киеве сегодня прошел военный парад по случаю 26-й годовщины Независимости Украины.