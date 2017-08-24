Укрзализныця запустила еще один поезд в Польшу

Сегодня поезд отправился в свой первый рейс

Укрзализныця запустила дополнительный поезд "Интерсити" в Перемышль - сегодня он отправился из Киева в первый рейс.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Сегодня, 24 августа, в свой первый рейс отправился поезд Интерсити+ №715/716 Киев – Перемышль, курсирующий в Польшу через Винницу, Хмельницкий и Тернополь", - говорится в сообщении.

Все билеты на этот поезд были выкуплены, причем почти половина пассажиров едут до конечной остановки.

Стоимость проезда в поезде №715/716 в Перемышль составляет: из Киева 676 грн - в первом классе, 478 грн - во втором; из Винницы: 526 грн - в первом классе, 370 грн - во втором; из Хмельницкого 451 грн - в первом классе, 322 грн - во втором; из Тернополя 370 грн в первом классе и 265 грн - во втором классе.

Напомним, Укрзализныця наблюдает стремительный рост спроса украинцев на путешествия поездами в страны Евросоюза и обратно.