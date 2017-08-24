В Киеве возле здания Кабмина произошел взрыв, есть пострадавшие

У здания Кабинета министров Украины в Киеве произошел взрыв.

Об этом сообщает Громадське.

Взрыв произошел между зданием правительства и стадионом Динамо.

На место прибыли представители СБУ, взрывотехники, "скорая". Также на место происшествия прибыл председатель Нацполиции Сергей Князев.

Очевидцы сообщают, что в результате взрыва "тяжело раненная лежит на асфальте. Еще один человек ранен в голову".

"В 14:06 в дежурную часть поступило сообщение о взрыве неизвестного предмета на улице Грушевского. В результате мужчина и женщина получили телесные повреждения", - говорится в сообщении полиции.

На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, в четверг в центре Киева проходят праздничные мероприятия по случаю Дня Независимости.