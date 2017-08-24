В результате взрыва на улице Грушевского в Киеве ранены двое людей - пожилая женщина и мужчина.

Об этом сообщил очевидец взрыва, передает Цензор.НЕТ.

"Проезжал автомобиль. Шло несколько прохожих. И в этот момент, то ли сверху бросили, то ли снизу, но что-то взорвалось. Кто бросал - я не знаю. Женщина сделала еще шаг и упала. Она ранена в голову. И мужчина ранен в голову. Но пожилую женщину сильнее ранило. Она лежала без сознания. Возле нее была дочь, пытавшаяся привести ее в сознание... Раненый мужчина тоже пытался помочь упавшей женщине", - рассказал он.

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По сообщению другого очевидца, взрыв у здания Кабмина в Киеве произошел из-за того, что по машине посольства Азербайджана бросили взрывпакет.

Об этом пишет активист Виталий Грузинов на странице в Facebook.

"Только что на ул. Грушевского был "теракт": бросали взрывпакеты по машине азербайджанского посольства... не докинули!!! Пострадала женщина и парень, которые шли рядом...", - написал он.

В сети появилось видео первых минут после взрыва на ул. Грушевского.

Видео опубликовало сообщество "Киев. Оперативный".

На кадрах видно лежащую на земле женщину, которой перевязывают голову. Судя по видео, она находится без сознания. У парня, сидящего рядом с ней, видно рану на голове.

Напомним, в Киеве возле здания Кабмина произошел взрыв, есть пострадавшие.