При взрыве возле Кабмина пострадали три человека, а не два, - полиция

Начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик уточнила, что в результате взрыва на улице Грушевского в центре столицы три человека получили телесные повреждения, а не два, как сообщалось ранее.
Об этом Блищик сообщила в комментарии УНИАН.
"Информация, когда мы делали, была о двух пострадавших. Сейчас получена информация из больницы о трех пострадавших. Две женщины и один мужчина", - сказала она.
При этом Блищик не уточнила, какие телесные повреждения получили пострадавшие.
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Напомним, в Киеве возле здания Кабмина произошел взрыв, есть пострадавшие.