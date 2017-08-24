При взрыве возле Кабмина пострадали три человека, а не два, - полиция

В больницу доставлены две женщины и один мужчина

Начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик уточнила, что в результате взрыва на улице Грушевского в центре столицы три человека получили телесные повреждения, а не два, как сообщалось ранее.

Об этом Блищик сообщила в комментарии УНИАН.

"Информация, когда мы делали, была о двух пострадавших. Сейчас получена информация из больницы о трех пострадавших. Две женщины и один мужчина", - сказала она.

При этом Блищик не уточнила, какие телесные повреждения получили пострадавшие.

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Напомним, в Киеве возле здания Кабмина произошел взрыв, есть пострадавшие.