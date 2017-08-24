Турчинов: Взрыв на Грушевского мог быть терактом

Взрыв 24 августа в Киеве на улице Грушевского, возле здания Кабинета министров, мог быть заранее спланированным терактом.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, сообщает "Громадське".

"Мы не исключаем, что это спланированный теракт, который попытались сделать, чтобы в День Независимости не все могли радоваться празднику. Здесь работают оперативники, Нацполиция и СБУ. Они понимают весь состав преступления и сейчас происходит поиск тех террористов, которые это сделали", - сказал Турчинов, который вместе с начальником Нацполиции Сергеем Князевым прибыл на место происшествия.

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Турчинов рассказал, что взрыв был один, хотя очевидцы говорят о двух взрывах.

"Сначала был один взрыв, похожий на петарду, а потом уже большой взрыв. Мы видели, что один человек держался за голову, у него кровь шла из головы и он оказывал помощь кому-то другому. Потом мы узнали, что то была женщина. Ее забрала "скорая". Полиция быстро прибыла, а "скорая" за 10 минут", - сказал свидетель Ярослав.

Напомним, в Киеве возле здания Кабмина произошел взрыв, есть пострадавшие.