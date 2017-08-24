Украинцы считают самыми важными проблемами для страны коррупцию среди государственных чиновников, военный конфликт в Донбассе, низкий уровень промышленного производства и безработицу.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой GfK Ukraine от имени Center for Insights in Survey Research.

Так, 51% респондентов считает самой большой проблемой в стране коррупцию среди госчиновников, 50% - военный конфликт в Донбассе, по 29% - низкий уровень промышленного производства и безработицу.

При этом меньше всего украинцев беспокоит вопрос предоставления русскому языку статуса государственного – лишь 1% опрошенных.

Также не особо волнует украинцев отключение или возможность отключения коммунальных ресурсов (воды, газа, электричества) – 3%, а также задержки с выплатой зарплат или пенсий – 5%.

Не столь большой интерес опрошенные в ходе исследования украинцы проявляли и к вопросам отношений с Россией и российского присутствия в Крыму – 10% и 7% соответственно.

При этом вопрос девальвации гривны считают важным 12% респондентов, а уровня преступности в стране – 10%.

Опрос проводился социологической группой GfK Ukraine от имени Center for Insights in Survey Research по всей Украине (за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 9 июня по 7 июля 2017 года путем личного опроса в домах респондентов. В опросе приняли участие 2400 постоянных жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше, имеющих право голоса.

