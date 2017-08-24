В оккупированном Крыму на железнодорожном вокзале в Симферополе задержали активисток Украинского культурного центра Галину Балобан и Елену Попову.

Галина Балобан и Елена Попову / Фото: Facebook Эдема Семедляева

Об этом сообщил в Facebook журналист Антон Наумлюк.

"Заявили, что на них есть ориентировка, согласно которой они "занимаются незаконной деятельностью", и отвезли в железнодорожный райотдел. Разговаривают теперь с оперативником", – написал он.

Наумлюк отметил, что российские правоохранители в Крыму регулярно задерживают участников Центра накануне и в дни национальных праздников, "чтобы они не проявляли публичную активность".

"Думаю, что продержат часа три, объявят очередное предупреждение об ответственности за ведение незаконной деятельности, и отпустят. Так что надеюсь, ничего серьезного, но все же обратите внимание", – подытожил журналист.

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Впоследствии Наумлюк сообщил, что активисток отпустили. Украинский культурный центр в Симферополе создан в мае 2015-го года в ответ на то, что украинцев, которые пришли возложить цветы к памятнику Шевченко, задерживала полиция. С тех пор УКЦ занимался культурно-просветительской работой — организовывал лекции по истории Украины, литературные чтения украинских писателей.

В свою очередь, оккупационная власть запрещает активистам проводить публичные мероприятия, вызывает на допросы и "беседы" в правоохранительные органы, предупреждает о недопустимости экстремизма.