Количество украинцев, которые считают, что экономическая ситуация в стране за последние 12 месяцев улучилась, увеличилось в процентном соотношении.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой GfK Ukraine от имени Center for Insights in Survey Research.

Так, по состоянию на июнь 2017 года 1% респондентов считали, что экономическая ситуация в стране значительно улучшилась, 6% - немного улучшилась, 21% - не изменилась, 33% - немного ухудшилась, 35% - заметно ухудшилась, 3% затруднились ответить.

Тогда как на момент предыдущего опроса в апреле 2017 года менее 1% опрошенных видели заметное улучшение экономической ситуации в Украине, а 3% - незначительное улучшение.

В то же время три месяца назад 36% украинцев считали, что ситуация незначительно ухудшилась, а 37% отмечали заметное ухудшение экономической ситуации.

Год назад ситуация выглядела еще хуже – в июне 2016 года опрошенные украинцы вообще не заметили значительных улучшений экономической ситуации, только 2% отмечали незначительное улучшение, тогда как 33%отмечали незначительное ухудшение, а 45% - заметное ухудшение.

Опрос проводился социологической группой GfK Ukraine от имени Center for Insights in Survey Research по всей Украине (за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 9 июня по 7 июля 2017 года путем личного опроса в домах респондентов. В опросе приняли участие 2400 постоянных жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше, имеющих право голоса.