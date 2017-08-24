В оккупированном Коктебеле в ночь на 24 августа неизвестные вывесили украинский флаг на электропроводах и сделали надпись "Крым - Украина. Слава Украине!".
Об этом на своей странице в Facebook написал крымскотатарский активист Ленур Ислямов.
"Сигналы солидарности с днем Независимости Украины передают вам всем с оккупированного Крыма", - говорится в его сообщении.
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Позже Ислямов рассказал, что силовики и коммунальщики пытались снять флаг Украины с электрических проводов.
Напомним, 24 августа Украина отмечает 26-ю годовщину Независимости.