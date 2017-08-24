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Главная » Страна » От взрыва на Грушевского пострадали родственники Героя Украины Чибинеева

От взрыва на Грушевского пострадали родственники Героя Украины Чибинеева

От взрыва на Грушевского пострадали родственники Героя Украины Чибинеева
Валерий Чибинеев / Фото: Цензор.нет

Состояние пострадавших стабильное

24.08.17 142
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Пострадавшие от взрыва на ул. Грушевского в центре Киева - это родственники Героя Украины десантника-снайпера Валерия Чибинеева - его жена, теща и друг семьи.

Об этом сообщил корреспондент телеканала "112 Украина".

Пострадавшие находятся в отделе политравм Киевской клинической больницы № 17.

"Мы госпитализировали из трех пострадавших - двоих. Мужчину и женщину", - заявила дежурный врач.

Состояние пострадавших стабильное. Врачи по просьбе пострадавших не говорят о характере тяжести травм и перевели их из реанимации в обычную палату.

По словам корреспондента, врач не на камеру добавила, что теща Чебенеева получила осколочные ранения.

Командир роты снайперов 79-й николаевской десантной бригады Валерий Чибинеев получил звезду Героя Украины во время военного парада в Киеве на прошлогодний День независимости.

Напомним, в День Независимости в Киеве возле здания Кабмина произошел взрыв, есть пострадавшие.

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