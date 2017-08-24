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Главная » Страна » Путин встретился с Медведчуком в Крыму, - СМИ

Путин встретился с Медведчуком в Крыму, - СМИ

Путин встретился с Медведчуком в Крыму, - СМИ
Фото: vybor.ua

Говорили, якобы, о минских соглашениях и обмене пленными

24.08.17 1334
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Президент Российской Федерации Владимир Путин во время визита в оккупированный Крым на прошлой неделе провел закрытые переговоры с лидером партии "Украинский выбор" Виктором Медведчуком.

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на собственные источники.

"Во время турне по Крыму российский лидер провел закрытые переговоры с Виктором Медведчуком", - говорится в сообщении источников, близких к Медведчуку.

Согласно информации издания, еще два источника, близкие к Кремлю, подтвердили, что лидер "Украинского выбора" во время поездки главы РФ "точно был в Крыму" и что последние два года Путин регулярно встречается с ним во время поездок на оккупированный полуостров.

На встрече речь шла об украинской политике, выполнении минских соглашений и обмене пленными.

По словам одного из источников, беседа состоялась поздно вечером в пятницу, 18 августа 2017 года.

В пресс-службе Кремля не прокомментировали встречу.

Помощник Медведчука Олег Бабанин также не подтвердил и не опроверг информацию о встрече.

Ранее Путин рассказал о дружбе со своим кумом, "украинским националистом" Виктором Медведчуком, выступающим за "федеративное государство" Украина без Крыма и хорошие отношения с Россией.

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