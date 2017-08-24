В День независимости Украины вандалы облили белой краской недавно установленный в Киеве памятник героям АТО в виде вонзенного в карту России меча.
Об этом в Facebook сообщил киевлянин Максим Романченко.
Напомним, торжественное открытие нового памятника героям АТО состоялось в Киеве 15 августа. Монумент представляет собой меч, вонзенный в карту России.
Фото: Facebook Максим Романченко
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Памятник символизирует будущую победу украинских воинов над врагами Украины.
Обошелся памятник в 120 тыс. грн. Средства полгода совместно собирали волонтеры и воины-добровольцы, которые защищали Украину на востоке.