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Главная » Страна » Фото Памятник героям АТО в виде вонзенного в карту России меча облили краской

Фото Памятник героям АТО в виде вонзенного в карту России меча облили краской

<span class="label red">Фото</span> Памятник героям АТО в виде вонзенного в карту России меча облили краской
Фото пресс-службы полка "Азов"

Открыли памятник в Киеве 15 августа

24.08.17 415
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В День независимости Украины вандалы облили белой краской недавно установленный в Киеве памятник героям АТО в виде вонзенного в карту России меча.

Об этом в Facebook сообщил киевлянин Максим Романченко.

Напомним, торжественное открытие нового памятника героям АТО состоялось в Киеве 15 августа. Монумент представляет собой меч, вонзенный в карту России.

Фото: Facebook Максим Романченко  

Памятник символизирует будущую победу украинских воинов над врагами Украины.

Обошелся памятник в 120 тыс. грн. Средства полгода совместно собирали волонтеры и воины-добровольцы, которые защищали Украину на востоке.

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