Во время праздничного концерта по случаю Дня Независимости на центральной площади Умани на детей, которые находились возле сцены, упало сценическое оборудование.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
Вследствие происшествия пострадали шестеро детей в возрасте от 11 до 14 лет, их доставили в больницу.
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Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины.
Фото: Facebook полиции
Напомним, 24 августа Украина отмечала 26-ю годовщину Независимости.