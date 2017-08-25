Пострадали шестеро детей в возрасте от 11 до 14 лет, их доставили в больницу

Во время праздничного концерта по случаю Дня Независимости на центральной площади Умани на детей, которые находились возле сцены, упало сценическое оборудование.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Вследствие происшествия пострадали шестеро детей в возрасте от 11 до 14 лет, их доставили в больницу.

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Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины.





Фото: Facebook полиции

Напомним, 24 августа Украина отмечала 26-ю годовщину Независимости.