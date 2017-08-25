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Ситуация в Донбассе

АТО: трое наших бойцов получили ранения

АТО: трое наших бойцов получили ранения
Фото: 112.ua

Враг 22 раза нарушил перемирие

25.08.17 26
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24 агвуста в районе проведения антитеррористической операции боевики не уменьшили число вооруженных провокаций. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили перемирие. Трое наших бойцов получили ранения.

На донецком направлении после 18:00 российско-оккупационные группировки продолжали применять вооружение, калибр которого превышает 100 миллиметров и вести активные боевые действия в районе Авдеевской промзоны. Здесь с вечера и почти до полуночи боевики со стороны Ясиноватой, Яковлевка, Спартака били по нашим опорным пунктам из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На такие "поздравления" ко Дню независимости Украины наши бойцы отвечали плотным огнем. Также боевики выпустили не менее 27 мин калибра 82 миллиметра вблизи Троицкого.

На луганском направлении боевики били из 120-миллиметрового миномета по нашим укреплениям у Катериновки. А 82-миллиметровые минометы противника работали на подступах к Новоалександровке и Новотошковскому. В районе Станицы Луганской зафиксированы обстрелы с применением крупнокалиберных пулеметов.

На мариупольском направлении в конце суток было относительно тихо. Лишь около 20:00 недалеко от поселка Тарамчук боевики открывали огонь из гранатомета и стрелкового оружия.

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