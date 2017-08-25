"Школьное перемирие" не заработало: у Талаковки погиб наш военный

С начала суток зафиксировано два обстрела со стороны боевиков

"Школьное перемирие" в Донбассе не заработало – боевики не прекращают обстрелы позиций сил АТО, один украинский военнослужащий погиб. Об этом сказал спикер штаба АТО Анатолий Стельмах в эфире телеканала 112 Украина.

"Уже с начала этих суток у нас зафиксировано два обстрела наших позиций – это, в частности, вблизи населенных пунктов Талаковка и Зайцево. Вблизи Талаковки в результате вооруженного противостояния один наш военнослужащий уже погиб", – сообщил Стельмах.

Ранее сообщалось, что вечером 22 августа состоялся телефонный разговор лидеров стран "нормандского формата". По итогам разговора было согласовано совместное заявление, в котором они выразили поддержку запланированного решения Трехсторонней контактной группы объявить режим прекращения огня с 25 августа по случаю начала учебного года.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что надеется на ответственную позицию Российской Федерации относительно прекращения огня в Донбассе в связи с началом так называемого "школьного перемирия".