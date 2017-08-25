Фирташ за долги "Крымского титана" отдаст оккупантам базу отдыха

Олигарх Дмитрий Фирташ отдаст базу отдыха "Волна", где оккупанты проводят кремлевский форум "Таврида", в обмен на списание долгов связанного с ним завода "Крымский титан". Об этом сообщает РБК со ссылкой на высокопоставленного российского чиновника.

"Расположенная на Бакальской косе Крыма база отдыха "Волна", где проводится молодежный форум "Таврида", перейдет в собственность республики от украинского бизнесмена — владельца Group DF Дмитрия Фирташа", - говорится в сообщении.

Информацию изданию подтвердил источник в оккупационном правительстве и собеседник, близкий к руководству завода "Крымский титан" (именно ему принадлежит база "Волна"). Завод в свою очередь принадлежит структурам, близким к Фирташу.

Источник сообщил, что у завода "Крымский титан", крупнейшего производителя диоксида титана в Восточной Европе, серьезные задолженности, и переход базы в собственность "правительства" может стать способом урегулирования долгов.

Напомним, завод "Крымский титан" – расположенное в Армянске подразделение ООО "Титановые инвестиции", которое было зарегистрировано в Москве в 2014 году. Владельцем "Титановых инвестиций" является кипрская компания Letan Investments Limited, которая с октября 2016 года, по данным Кипрского реестра юридических лиц, принадлежит Александру Емелину – давнему знакомому Фирташа.

Ранее Letan Investments Limited принадлежала двум другим кипрским компаниям – Group DF Holdings Limited (99,9%) и Group DF International Consulting Limited (0,1%). Собственником Group Df Holdings Limited, по данным Кипрского реестра юридических лиц, еще с апреля 2011 года является Фирташ.