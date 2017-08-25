Украинской валюте, гривне, сегодня исполняется 21 год. Именно 25 августа 1996 года президент Леонид Кучма издал указ "О денежной реформе в Украине".

Таким образом ввели в оборот гривну и копейку. Со 2 сентября Нацбанк выпустил банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 гривен и монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25 и 50 копеек.

До этого с января 1992 года в Украине действовали купоно-карбованцы. После введения реформы украинцы могли обменять рубли по курсу 100 000 крб за 1 грн. После 16 сентября 1996 года, через две недели после ввода в обращение гривны, функционирование карбованца в наличном обращении прекратили.

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Сюжет, посвященный 1 гривне

Сюжет, посвященный 2 гривнам

Сюжет, посвященный 5 гривнам

Сюжет, посвященный 10 гривнам

Сюжет ТСН, снятый в 2011 году, к 15-летию гривны