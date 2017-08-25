На оккупированной Донетчине взорвался склад российских боеприпасов

В населенном пункте Азов, расположенном на временно неподконтрольной украинской власти территории, в результате взрыва склада боеприпасов пострадали дома местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.
"24 августа в результате короткого замыкания на объекте одного из подразделений 1 АК в районе населенного пункта Азов возник пожар, результатом которого стал подрыв склада с боеприпасами. Радиус разлета составил до километра, некоторые боеприпасы повредили частные дома", – говорится в сообщении.
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Из-за возмущения местных жителей подразделение российских оккупационных войск передислоцирована в другой населенный пункт.