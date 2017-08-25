Перемирие в АТО: враг 5 раз открывал огонь

Количество обстрелов наших позиций уменьшилось более чем в два раза

Первый день перемирия перед началом нового учебного года, соглашение о котором было достигнуто в результате минских переговоров, прошел не совсем спокойно. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В целом количество обстрелов наших позиций уменьшилось более чем в два раза. Боевики не применяли артиллерию и минометы. А пять случаев открытия огня, зафиксированных с полуночи, характеризуются как неприцельные и провокационные обстрелы.

На донецком направлении ночью боевики открывали огонь недалеко от поселка Зайцево. Обстрел был недолговременным. Кроме того, несколько раз российские наемники били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Авдеевской промзоны.

На приморском направлении под вражеским огнем оказались позиции сил АТО на подступах к Водяному.

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Строго придерживаясь мирных договоренностей, украинские военные оружие не применяли.