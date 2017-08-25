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Экс-заместитель генсека НАТО: "Предоставление США оружия Украине усилит шансы дипломатии"

Экс-заместитель генсека НАТО: "Предоставление США оружия Украине усилит шансы дипломатии"
Александр Вершбоу / Фото: nato.int

Это создаст равные условия для сторон минских переговоров

25.08.17 217
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Тупик, в который зашел минский процесс, побуждает США к поиску новых путей защиты суверенитета Украины. Об этом заявил бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу, передает DW.

Вершбоу отметил, что сейчас усиливаются дискуссии о расширении военной помощи Украине.

"Министр обороны США Мэттис указал, что предоставление дополнительной помощи, включая оборонительное летальное вооружение, активно обдумывают в Вашингтоне. Как друг Украины, я надеюсь, что США снимут запрет президента Обамы для того, чтобы предоставить Украине средства для самообороны. Это стало бы поддержкой Волкеру в его попытках добиться урегулирования путем переговоров, если россияне осознают, что не смогут безнаказанно сохранять статус-кво, включая их ежедневные атаки на украинские силы", – отметил экс-заместитель генсека НАТО.

Вершбоу убежден, что шансы Украины получить оружие от США вполне реальные и частично зависят от того, будут ли положительные сдвиги на переговорах в рамках минского процесса.

"Если Россия оставит свой обструкционистский подход к переговорам и начнет серьезно говорить о выполнении "Минска", тогда потребность в предоставлении данного оружия, возможно, отпадет. Но США сигнализируют и то, что продолжение застоя на переговорах может привести к предоставлению летальных оборонительных вооружений Вооруженным силам Украины, таких как противотанковое оружие. Конечно, США с 2014-го года оказывают и иное содействие, и, кажется, министр обороны Мэттис указал на то, что уже существующие формы помощи будут оставаться для того, чтобы украинские силы могли эффективнее себя защищать", – сказал Вершбоу.

В то же время он считает, что в случае получения Украиной летального оружия от США Москва в целях пропаганды будет достаточно остро критиковать это решение.

"Сейчас они (в Кремле, – ред.) имеют одностороннее преимущество, которое позволяет им безнаказанно атаковать украинские силы с помощью ракет и артиллерийских систем. Но думаю, что предоставление летальных оборонительных вооружений улучшит шансы достичь решения путем переговоров. Это оружие не предназначено для получения Украиной военной победы. Это создание равных условий для улучшения шансов на решение во время переговоров в соответствии с минскими соглашениями”, – отметил Вершбоу.

Напомним, Украина уже неоднократно подавала перечни необходимого нам вооружения как отдельным странам, так и организациям. В первую очередь речь идет о противотанковых и противовоздушных системах.

Формального запрета на поставки в Украину летального оружия не существует. Эмбарго на поставки наложили в 2013 году для недопущения силового разгона демонстраций, но затем запрет был снят. Однако Украина до сих пор не может получить ни летального вооружения, ни даже промышленного оборудования для повышения технологического уровня оборонной промышленности.

Новый импульс двустороннему сотрудничеству между Украиной и США был получен по результатам визита в США президента Украины Петра Порошенко 19-21 июня 2017 года.

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