Кобзон проговорился о месте жительства Януковича

Обвиняемый в государственной измене бывший президент Украины Виктор Янукович, сбежавший в Россию, живет в поселке Баковка Одинцовского района Московской области. Об этом сообщил певец и депутат нелегитимного парламента страны-агрессора Иосиф Кобзон, который тоже живет в этом поселке, передает Дни.ру.

"В Баковке забор к забору со мной – мы это сооружение в шутку называем "Китайская стена" – сегодня живет бывший президент Украины Виктор Янукович. Его туда поселили после переворота на Майдане. Ограду такой высоты вы и представить себе не можете! Эта дача в Баковке контролируется нашими соответствующими органами", – заявил Кобзон.

Кобзон добавил, что "собственными силами уничтожил" бы Януковича за то, что "он допустил Майдан".

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Напомним, Иосиф Кобзон, кроме публичной поддержки подконтрольных Кремлю бандформирований, периодически посещает временно оккупированный Донбасс, где, в частности, дает концерты. В августе 2015-го боевики присвоили певцу фейковое звание "героя ДНР".

В феврале 2017 года Кобзон в интервью российскому СМИ отрицал наличие у него так называемого паспорта, якобы выданного террористами.

26 июля певца лишили звания почетного гражданина Славянска.

Беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.