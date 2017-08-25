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Кобзон проговорился о месте жительства Януковича

Кобзон проговорился о месте жительства Януковича
Виктор Янукович / Фото: КоммерсантЪ

Беглый бывший президент Украины – сосед одиозного российского певца в Подмосковье

25.08.17 753
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Обвиняемый в государственной измене бывший президент Украины Виктор Янукович, сбежавший в Россию, живет в поселке Баковка Одинцовского района Московской области. Об этом сообщил певец и депутат нелегитимного парламента страны-агрессора Иосиф Кобзон, который тоже живет в этом поселке, передает Дни.ру.

"В Баковке забор к забору со мной – мы это сооружение в шутку называем "Китайская стена" – сегодня живет бывший президент Украины Виктор Янукович. Его туда поселили после переворота на Майдане. Ограду такой высоты вы и представить себе не можете! Эта дача в Баковке контролируется нашими соответствующими органами", – заявил Кобзон.

Кобзон добавил, что "собственными силами уничтожил" бы Януковича за то, что "он допустил Майдан".

Напомним, Иосиф Кобзон, кроме публичной поддержки подконтрольных Кремлю бандформирований, периодически посещает временно оккупированный Донбасс, где, в частности, дает концерты. В августе 2015-го боевики присвоили певцу фейковое звание "героя ДНР".

В феврале 2017 года Кобзон в интервью российскому СМИ отрицал наличие у него так называемого паспорта, якобы выданного террористами.

26 июля певца лишили звания почетного гражданина Славянска.

Беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

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