Новое о взрыве у Кабмина: взрывчатку бросали в авто с бойцами ВСУ, но она отскочила, – Луценко

Генпрокурор пообещал, что в понедельник у производства появится "правильная классификация"

В уголовном производстве по факту взрыва в Киеве на улице Грушевского 24 августа, в результате чего пострадали три человека, есть подозреваемые. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Еспресо.TV.

По словам Луценко, взрывное устройство было брошено в автомобиль с бойцами Вооруженных сил Украины, однако отскочило от кузова и разорвалось, тяжело ранив гражданских людей.

Генпрокурор уточнил, что в понедельник, 28 августа, у производства появится "правильная классификация".

Луценко подчеркнул, что это событие еще раз свидетельствует о необходимости средств безопасности в столице воюющей страны.

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Напомним, 24 августа в Киеве на улице Грушевского произошел взрыв, в результате которого три человека получили телесные повреждения.

Полиция отрыла уголовное производство по ст.15 ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) Уголовного кодекса.

Секретарь СНБО Александр Турчинов не исключил, что взрыв мог быть спланированным терактом.

Позже стало известно, что в результате взрыва пострадали жена, теща и друг Героя Украины командира роты снайперов 79 отдельной десантно-штурмовой бригады высокомобильных десантных войск ВСУ Валерия Чибинеева.