Первые сутки "школьного перемирия": 18 обстрелов, двое бойцов получили ранения

Первые сутки "школьного перемирия" в районе проведения АТО прошли неспокойно. Если днем количество вооруженных провокаций со стороны противника было минимальным, то ближе к вечеру боевики несколько активизировали обстрелы наших позиций.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 18 раз открывали огонь. Двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В частности, напряженная ситуация и в дальнейшем сохраняется в районе Авдеевской промзоны. Здесь почти с 17 и на протяжении нескольких часов бандиты вели огонь по опорным пунктам сил АТО из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия. Кроме того бандиты выпустили по нашим позициям 10 мин калибра 120 миллиметров. Наши бойцы открывали ответный огонь. В результате этого противостояния двое украинских бойцов получили ранения. Также случаи применения противником оружия зафиксированы в районе шахты Бутовка.

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На мариупольском направлении боевики стрелковым оружием пытались спровоцировать наших военных на подступах к Талаковке, Гнутово, Павлополю, Лебединскому, Широкино и Чермалыку.

Почти полностью придерживались режима прекращения огня боевики только на луганском направлении. Здесь за сутки враг только один раз не прицельно использовал оружие неподалеку Малинового.