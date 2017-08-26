Полиция открыла уголовное производство по факту обнаружения в Вышгородском районе Киевской области свалки медицинских отходов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Киевской области на своей странице в Facebook.

Десятки мешков с медицинскими шприцами, контейнерами и отходами органического происхождения лежали под открытым небом в лесополосе в одном из сел Вышгородского района.

На месте происшествия работали сотрудники Вышгородского отдела полиции и задокументировали незаконную свалку специфического мусора.

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Сейчас полицейские устанавливают медицинское учреждение, подрядчиков и других лиц, нарушивших условия договора по утилизации медицинских отходов.