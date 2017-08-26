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Главная » Страна » Наблюдатели ОБСЕ обнаружили у боевиков "пропажу" Градов и гаубиц
Наблюдатели ОБСЕ обнаружили у боевиков "пропажу" Градов и гаубиц
ОБСЕ / Фото: newcoldwar.org
Ситуация в Донбассе

Наблюдатели ОБСЕ обнаружили у боевиков "пропажу" Градов и гаубиц

Всего в местах хранения не оказалось 14 РСЗО

26.08.17 111
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Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали, что с мест постоянного хранения отведенного вооружение боевиков ОРЛО исчезли 3 реактивных системы залпового огня БМ-21, а в районах ОРДО - 11 РСЗО, 14 самоходных гаубиц и 2 противотанковых орудия.

Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ.

"СММ посетила постоянное место хранения отведенного тяжелого вооружения "ЛНР", расположение которого соответствует линиям отвода. Миссия отметила, что 1 гаубица (2A65 "Мста-Б", 122 мм), 3 самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 5 буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм) и 1 РСЗО (БМ-21) все еще отсутствовали", - говорится в отчете.

Кроме того, наблюдатели впервые зафиксировали в местах хранения наличие новых единиц вооружения.

23 августа в неподконтрольных правительству районах за пределами линий отвода наблюдатели зафиксировали 1 танк неустановленного типа, который стоял на полигоне в н.п. Мирное. 

В подконтрольных "ДНР" районах за пределами соответствующих линий отвода миссия констатировала наличие 5 самоходных гаубиц (2С1) и зафиксировала отсутствие 11 РСЗО (БМ-21), 14 самоходных гаубиц (2С1) и 2 противотанковых пушек (MT-12).

"Наблюдателям отказали в доступе к одному из мест размещения отведенного тяжелого вооружения", - заявили в миссии.

Напомним, первые сутки "школьного перемирия" в районе проведения АТО прошли неспокойно. Боевики 18 раз открывали огонь. Двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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