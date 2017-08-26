Гройсман: На ремонт дорог в 2017 году уже выделили более 20 млрд грн

Общий объем средств, которые уже выделены на проведение дорожных работ превысил 20 млрд грн, а протяженность уже отремонтированных дорог составляет свыше 750 км. Кроме того, 40 тыс. км прошли "ямочный" ремонт. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает пресс-служба правительства.

Глава Кабмина отметил, что в этом году все работы начались в апреле, тогда как в прошлом году первые дорожные тендеры были проведены лишь в августе.

"За 3-5 лет ситуация в дорожном хозяйстве будет изменена коренным образом. Качественные дороги – это не только возможность свободного и безопасного передвижения для граждан, но и мощная точка роста для экономики и логистики государства", - подчеркнул Гройсман.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Омелян озвучил планы на этот год по восстановлению дорог и мостов

Он также добавил, что каждая гривна, вложенная в строительство дороги, обеспечивает 2,5 грн прироста ВВП государства.