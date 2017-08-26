"Школьное перемирие" в действии: боевики 8 раз открывали огонь

В районе проведения АТО второй день "школьного перемирие" характеризуется уменьшением активности российско-оккупационных войск. С начала суток боевики вдоль всей линии разграничения не применялись минометы и другое тяжелое вооружение.

Всего с полуночи незаконные вооруженные формирования 8 раз открывали огонь. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Из стрелкового оружия и гранатометов зафиксированы обстрелы вблизи Водяного, Павлополя, Старогнатовки, Широкино и Талаковки на приморском направлении.

Кроме того, противник дважды применял оружие в районе Авдеевской промзоны.