Сегодня Всемирный конгресс украинцев отмечает свое 50-летие

Порошенко поблагодарил диаспору за все усилия для защиты независимости и поддержки европейских стремлений нашего народа

50 лет назад была основана самая крупная организация украинской диаспоры – Всемирный конгресс украинцев (ВКУ). С юбилеем ВКУ поздравил президент Украины Петр Порошенко. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Президент подчеркнул важную роль украинской диаспоры в поддержке Украины в борьбе против внешней агрессии и поддержки европейских устремлений украинского народа.

"Я хочу отметить активную последовательную работу Всемирного конгресса украинцев в обеспечении максимальной поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии. От имени украинского народу благодарю за все усилия для защиты независимости и поддержки европейских стремлений нашего народа", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, сейчас есть широкое поле для активизации сотрудничества иностранных украинцев с исторической Родиной.

"Для этого в июне этого года была одобрена Концепция государственной программы сотрудничества с зарубежными украинцами на 2017-2020 годы. Призываю вас активно участвовать в наполнении и реализации этой программы. Ведь она является "дорожной картой", по которой годами мы будем работать вместе. Это наша совместная работа, совместные задачи и общие стремления", - сказал Порошенко.

Он также подчеркнул, что "зарубежное украинство - влиятельный и признанный участник, субъект мировых социокультурных процессов" и благодаря диаспоре "украинская самобытная и богатая украинская культура стала неотъемлемой частью культурного ландшафта многих стран мира".

Напомним, всемирный конгресс украинцев объединяет граждане украинского происхождения в 53 странах мира.