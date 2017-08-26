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Главная » Страна » Видео В центре Донецка в День Независимости играл гимн Украины
<span class="label red">Видео</span> В центре Донецка в День Независимости играл гимн Украины
Фото из открытых источников

Видео В центре Донецка в День Независимости играл гимн Украины

Запись включили в автомобиле "Жигули" возле здания "МГБ ДНР"

26.08.17 60
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В центре оккупированного Донецка в День независимости Украины 24 августа играл государственный гимн Украины. Об этом DonPress сообщил блогер Фашик Донецкий, предоставив фото и видео с места событий.

По его словам, запись включили в автомобиле "Жигули" в самом центре города, в минуте ходьбы от здания так называемого "МГБ ДНР".

Блогер рассказал, что весь квартал был оцеплен, документы проверяли у всех, даже у 70-летних бабушек.

Террористы около 5 минут не могли открыть машину, откуда играл гимн, а затем не могли выключить обычную магнитолу и разбили ее прикладом.

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