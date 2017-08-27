Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Украина не готова к НАТО, - Волкер

Украина не готова к НАТО, - Волкер

Украина не готова к НАТО, - Волкер
Фото из открытых источников

Американский спецпредставитель еще верит, что Киев сможет провести реформы 

27.08.17 96
000

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Украина не готова на сегодняшний день к вступлению в НАТО.

Напомнив, что каждая страна может сама выбирать объединения, в которые хочет вступить, Волкер уточнил также, что Альянс также не готов принять Украину.

Об этом он заявил в эфире телеканала Прямой.

"Украина пока не готова присоединиться к НАТО с точки зрения безопасности", — объяснил Волкер.

"Никто не может сказать, когда Украина станет членом НАТО. Это полностью решение Украины, но это не означает, что Украина находится близко к тому, чтобы получить приглашение в НАТО. Это занимает очень много времени… Я верю, что Украина сможет провести реформы в сфере обороны и безопасности, реформы в экономике. Это и есть план действий по вступлению в НАТО", — добавил спецпредставитель США по Украине.

Напомним, 23 августа президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что Украина в перспективе получит членство в НАТО и в Европейском Союзе.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
За вступление в ЕС и НАТО проголосовало бы большинство украинцев, - опросДонбасс - вызов не только для Украины, это риски для всей Европы, - ВолкерСурков: Ситуация в Донбассе не устраивает ни одну из сторон

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Виноваты мы все, потому что это мы выбирали президента и депутатов, — Семён Глузман 5921
  2. Скотный двор. Иловайский котёл и приказ Сталина 7001
  3. Теория большого поражения. Как профессор из Кембриджа искала лекарство от стагнации 2668
  4. Дело смелых. Почему врачи должны говорить о своих ошибках 3364
  5. Двор культуры. Как на Ильинской, 16 живёт андеграунд 3032
  6. Сила от ума. Как математик Томас Сербонески искал формулу здорового тела 2875
  7. Судьба чебурека. Легенды и мифы древнего фастфуда 3811
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 11832 / 15762
  2. Живущая на рекордной глубине рыба оказалась очаровательной 5219 / 5748
  3. В центре Донецка в День Независимости играл гимн Украины 1890 / 2037
  4. Ватикан: На Москве лежит ответственность за мир в Украине 1351 / 1502
  5. Совок в головах. Художественный свист с автозаменой 1219 / 1420
  6. На картине 1937 года обнаружилось изображение "айфона" 1129 / 1231
  7. Кобзон проговорился о месте жительства Януковича 1094 / 2363
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 121 / 15762
  2. Совок в головах. Художественный свист с автозаменой 11 / 1420
  3. Дело смелых. Почему врачи должны говорить о своих ошибках 9 / 3364
  4. Сдайте ключ. Как Новоград-Волынский ищет и теряет туристов 8 / 1411
  5. Ватикан: На Москве лежит ответственность за мир в Украине 6 / 1502
  6. Считайте, что Минздрав уже вступил в НАТО, — Александр Линчевский 5 / 3933
  7. Живущая на рекордной глубине рыба оказалась очаровательной 5 / 5748
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.