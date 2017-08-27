Украина не готова к НАТО, - Волкер

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Украина не готова на сегодняшний день к вступлению в НАТО.

Напомнив, что каждая страна может сама выбирать объединения, в которые хочет вступить, Волкер уточнил также, что Альянс также не готов принять Украину.

Об этом он заявил в эфире телеканала Прямой.

"Украина пока не готова присоединиться к НАТО с точки зрения безопасности", — объяснил Волкер.

"Никто не может сказать, когда Украина станет членом НАТО. Это полностью решение Украины, но это не означает, что Украина находится близко к тому, чтобы получить приглашение в НАТО. Это занимает очень много времени… Я верю, что Украина сможет провести реформы в сфере обороны и безопасности, реформы в экономике. Это и есть план действий по вступлению в НАТО", — добавил спецпредставитель США по Украине.

Напомним, 23 августа президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что Украина в перспективе получит членство в НАТО и в Европейском Союзе.