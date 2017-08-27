За продажу б/у вещей теперь придется платить налог

Даже если речь идет о совсем небольших суммах — 10-20 грн

Сдали в комиссионку поношенную вещь, бытовую технику или мебель и выручили за нее деньги — заплатите налог.

Такое разъяснение выдала ГФС, сообщает UBR.

Ведомство напоминает, что посредник-комиссионный магазин (юридическое лицо), является налоговым агентом и должен удерживать из выплаченных человеку средств НДФЛ и военный сбор. Кроме того, обязан отражать информацию о выплаченных доходах и удержанных сборах в налоговых отчетах.

Если же ГФС не сможет отыскать налогоплательщиков, претензии предъявят магазину. Это и должно стимулировать последних менять подходы к оформлению договоров. Паспорт и код потребуется каждому, кто собирается продать ненужную вещь в комиссионке. Даже если речь идет о совсем небольших суммах — 10-20 грн.

Напомним, Кабмин принял решение о введении единого счета для налогоплательщиков.