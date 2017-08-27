Попить вина с чиновницей АМКУ стоит более 5 тысяч гривен

На аукционе ProZorro дегустацию вин с волонтером и госуполномоченной АМКУ (Антимонопольного комитета Украины) Светланой Панаиотиди приобрели за 5 тысяч 777 гривен.
Об этом сообщается на сайте благотворительного аукциона "ProZorro.sale".
Стоимость лота - "Дегустация вин с волонтером, реформатором и госуполномоченной АМКУ Светланой Панаиотиди" стартовала от 100 гривен.
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Из документации аукциона следует следующее: дегустацию вин перебила ставка в 5 тысяч 777 гривен 20 июля 2017 года.
Участниками выступили Александр Кушниренко, ТОВ "Лаборатория 01", Руслан Сек, а также Алексей Резников, который и стал победителем.
Напомним, Фонд госимущества планирует продавать гособъекты через ProZorro.