Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Инфографика В Харькове умер военнослужащий, раненый в районе Крымского
Ситуация в Донбассе

Инфографика В Харькове умер военнослужащий, раненый в районе Крымского

<span class="label red">Инфографика</span> В Харькове умер военнослужащий, раненый в районе Крымского

За прошедшие сутки в АТО ни один украинский военный не погиб и не ранен

27.08.17 67
000

За прошедшие сутки в зоне проведения АТО ни один украинский военный не пострадал.

Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО, полковник Александр Мотузяник.

При этом, по его словам, вчера, 26 августа во время лечения в Харькове умер военный, получивший ранения 19 августа в районе Крымского.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
"Школьное перемирие" в действии: боевики 8 раз открывали огоньНаблюдатели ОБСЕ обнаружили у боевиков "пропажу" Градов и гаубицКарта военных действий в зоне АТО на 26 августа

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Виноваты мы все, потому что это мы выбирали президента и депутатов, — Семён Глузман 6103
  2. Скотный двор. Иловайский котёл и приказ Сталина 7261
  3. Теория большого поражения. Как профессор из Кембриджа искала лекарство от стагнации 2690
  4. Дело смелых. Почему врачи должны говорить о своих ошибках 3385
  5. Двор культуры. Как на Ильинской, 16 живёт андеграунд 3062
  6. Сила от ума. Как математик Томас Сербонески искал формулу здорового тела 2912
  7. Судьба чебурека. Легенды и мифы древнего фастфуда 3865
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 13203 / 18129
  2. За продажу б/у вещей теперь придется платить налог 8330 / 11033
  3. Живущая на рекордной глубине рыба оказалась очаровательной 5245 / 5785
  4. В центре Донецка в День Независимости играл гимн Украины 2015 / 2170
  5. Ватикан: На Москве лежит ответственность за мир в Украине 1353 / 1507
  6. Совок в головах. Художественный свист с автозаменой 1260 / 1483
  7. На картине 1937 года обнаружилось изображение "айфона" 1205 / 1348
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 129 / 18129
  2. За продажу б/у вещей теперь придется платить налог 22 / 11033
  3. Совок в головах. Художественный свист с автозаменой 11 / 1483
  4. Сдайте ключ. Как Новоград-Волынский ищет и теряет туристов 10 / 1755
  5. Дело смелых. Почему врачи должны говорить о своих ошибках 9 / 3385
  6. Белые мыши. Творческая не элита России 8 / 997
  7. Ватикан: На Москве лежит ответственность за мир в Украине 6 / 1507
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.