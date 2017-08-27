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Газету на украинском языке презентовали в Крыму

Газету на украинском языке презентовали в Крыму
Иллюстративное фото

Полуостров внесен в десятку худших территорий по уровню свободы слова

27.08.17 98
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В окуппированом Крыму Украинский культурный центр представил первый экспериментальный выпуск издания "Крымский Терен" на украинском и русском языках.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа (КПГ) со ссылкой на руководителя центра Леонида Кузьмина.

"Главная наша задача - познакомить крымчан с альтернативной точкой зрения... Крымчане, этот проект для нас, для мира и согласия на полуострове", - говорится во вступительном слове.

В первом выпуске опубликована инструкция для поступления в вузы Украины, материал о блокировании интернет-СМИ в Крыму, фрагменты последнего слова крымского политзаключенного Владимира Балуха, а также историческое исследование Леонида Кузьмина о украинские земли в древности.

В КПГ отмечают, что в оккупированном Россией Крыму систематически ограничивают доступ к информационным сайтам. Правозащитники указывают на давление на независимые СМИ и журналистов, а также "информационный вакуум". Полуостров внесен в десятку худших территорий по уровню свободы слова.

В Крыму с 2013 года в 36 раз уменьшилась численность учащихся, чье обучение осуществляется на украинском языке. Так, в 2013 году в Автономной Республике Крым 13 589 человек получили образование на украинском языке, тогда как 2016 количество таких учеников снизилась до 371. Соответственно количество классов с украинским языком обучения за два года сократилось в 31 раз. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Крымской правозащитной группы.

Эксперты КПГ доказали, что русскоязычное население Крыма в начале оккупации Крыма РФ не мало проблем с использованием родного языка. Это подтверждает тот факт, что на момент оккупации в Крыму на русском языке обучались 90,7%.

Напомним, вышка в Луганской области обеспечит трансляцию на оккупированную территорию 11 украинских телеканалов.

 

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