Международная правозащитная организация Freedom House в отчете "Популисты и автократы: Двойная угроза глобальной демократии" показала мировую карту, на которой украинский Крым изображено в составе России.
Отчет с картой размещен на сайте Freedom House.
Территорию Украины промаркировано желтым цветом, территорию страны-агрессора России и аннексированного Крыма - темно-синим.
Согласно заключениям организации, Украина по уровню свободы "частично свободная", Крым и РФ - "не свободны".
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По оценке Freedom House, свобода в аннексированном Крыму, как и в России исчисляется от 0 до 10 баллов, что является худшим показателем (максимальное количество баллов - 100).
В свою очередь, народный депутат Украины Владимир Арьев в своем Facebook заявил, что Freedom House "не впервые потакает российским оккупантам".
Напомним, Фирташ за долги "Крымского титана" отдаст оккупантам базу отдыха.