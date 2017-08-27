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Главная » Страна » В октябре украинцев ждут еще одни длинные выходные

В октябре украинцев ждут еще одни длинные выходные

В октябре украинцев ждут еще одни длинные выходные
Иллюстративное фото

День защитника Украины пришелся на субботу

27.08.17 22
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Очередные длинные выходные ожидают украинцев уже в октябре, когда будет праздноваться День защитника Украины.

14 октября - День защитника Украины (также в церковном календаре в этот день отмечается Покров). Это - официальный государственный праздник, соответственно, и выходной.

Поскольку в 2017 году 14 октября приходится на субботу, то, согласно переносу праздничных дней, выходным днем будет 16 октября, понедельник.

Таким образом, отдыхать в Украине будут 14, 15 и 16 октября. 

Напомним, Институт нацпамяти представил обновленную версию нового календаря праздников и памятных дат.

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