В Киеве до конца года появятся подземные мусорные баки

В Киеве планируют установить 8 подземных контейнеров за 2 млн грн.
Об этом сообщается на сайте электронных публичных госзакупок Prozorro.
Согласно тендерной документации, подземные контейнеры для твердых бытовых отходов установят в 8 точках столицы: сквер №1 на Контрактовой площади, парк им. Т. Шевченко, ул. Почайнинская, 4, ул. Набережно-Крещатицкая, парк Крещатый возле Арки Дружбы народов, Михайловская площадь, 1, парк “Владимирская горка” и парк “Городской сад”.
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На установку всех подземных баков выделили 2,1 млн грн. Исполнитель обязуется завершить работы до конца 2017 года.
Напомним, Киев выделил более 40 млн грн на мусорный полигон в Подгорцах.