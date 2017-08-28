Волкер: Россия пытается "заморозить" конфликт в Донбассе

Американско-российские отношения будут "хромать", если не будет найдено решение по Украине. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью Financial Times, передает Украинская правда.

"Отношения между Россией и США важны, но украинская проблема вредит им", - сказал он.

Волкер также подчеркнул, что Россия должна соблюдать Минские соглашения.

Кроме того, он отметил, что Россия, похоже, пытается "заморозить" конфликт на Донбассе.

По его словам, РФ за свою агрессию в Украине расплачивается политически, также против нее введены санкции.

"И откровенно говоря, с течением времени ситуация будет становиться хуже, а не лучше… Ситуация, когда дипломатические отношения, экономические отношения с Россией будут заморожены, это, конечно, не то, чего хотела бы Россия. Я думаю, она должна сделать свой выбор", - отметил Волкер.

Он добавил, что конфликт на Донбассе "становится хуже и продолжит ухудшаться, если мы ничего не сделаем".