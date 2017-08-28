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Волкер: Вопрос предоставления Украине летального оружия рассматривается на высшем уровне

Волкер: Вопрос предоставления Украине летального оружия рассматривается на высшем уровне
Курт Волкер / Фото из открытых источников

Окончательное решение должен принять президент США Дональд Трамп

28.08.17 34
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Спецпредставитель Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер заявил, что в США на высшем уровне серьезно рассматривается вопрос предоставления летального оружия Киеву.

Об этом он сказал в интервью Financial Times, передает Украинская правда.

"Продолжает ли администрация Трампа политику Обамы или меняет ее? Пока нет какой-либо новой политики, но на очень высоком уровне люди относятся к этому очень серьезно", - отметил Волкер.

При этом он подчеркнул, что "это должно быть решение президента".

Напомним, бывший американский посол в Украине Джон Хербст считает, что сейчас довольно высока вероятность предоставления Киеву Соединенными Штатами летального оружия. 

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