Волкер: Вопрос предоставления Украине летального оружия рассматривается на высшем уровне

Спецпредставитель Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер заявил, что в США на высшем уровне серьезно рассматривается вопрос предоставления летального оружия Киеву.

Об этом он сказал в интервью Financial Times, передает Украинская правда.

"Продолжает ли администрация Трампа политику Обамы или меняет ее? Пока нет какой-либо новой политики, но на очень высоком уровне люди относятся к этому очень серьезно", - отметил Волкер.

При этом он подчеркнул, что "это должно быть решение президента".

Напомним, бывший американский посол в Украине Джон Хербст считает, что сейчас довольно высока вероятность предоставления Киеву Соединенными Штатами летального оружия.