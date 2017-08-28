Киевавтодор начал капитальный ремонт Южного моста

С понедельника, 28 августа, в Киеве почти на два месяца будет ограничено движение по Южному мосту в направлении от проспекта Бажана до Надднепрянского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба Киевавтодора в Facebook.

"С 10:00 28 августа до 23 октября в связи с выполнением работ по капитальному ремонту деформационных швов на эстакадном съезде с Южного мостового перехода по направлению движения с проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе будет частично ограничено движения транспорта", – говорится в сообщении.

В Киевавтодоре попросили водителей с пониманием отнестись к проблемам с движением, связанным с проведением ремонтных работ.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что в планах ведомства до конца текущего года восстановить более 2 тыс. км дорог.