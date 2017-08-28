Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в поселке Гранитное Волновахского района Донецкой области тайник со значительным количеством взрывчатки и боеприпасов, предназначенный для боевиков "ДНР". Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Схрон был оборудован в разрушенной части действующей поселковой больницы. Оперативники спецслужбы обнаружили среди строительного мусора замаскированный ящик с двадцатью килограммами тротила, почти семь тысяч патронов калибра 7,62, сорок гранат ВОГ и одну противотанковую гранату", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, тайник предназначался для диверсионной группы одного из незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР".









Фото: СБУ