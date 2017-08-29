Нынешняя ситуация в сфере теплоснабжения является достаточно непростой для потребителей, поскольку они получают платежки с большими счетами за тепло и в то же время эффективность производства и поставки тепла в наши дома оставляет желать лучшего. Однако этот сектор является очень перспективным для инвестирования. Именно поэтому Европейский банк реконструкции и развития стал активным инвестором изменений к лучшему в этой сфере. Об этом рассказал ассоциированный директор департамента энергоэффективности и изменения климата ЕБРР Сергей Масличенко.

Каким образом вы отбираете проекты в разных городах?

Мы работаем с теми, кто проявляет интерес к увеличению энергоэффективности города, кто наиболее подготовлен, кто быстро отвечает на наши вопросы и с кем у нас получается достичь результата. Если города будут проявлять инициативу и координировать свои действия и поддерживать конструктивные начинания в сфере теплоснабжения, например, с целью проведения технической модернизации местных теплоснабжающих предприятий, то мы будем приветствовать такую ​​позицию и будем, в свою очередь, открытыми для диалога и дальнейшего сотрудничества. Говоря о готовности городов получить инвестиции от ЕБРР или других кредиторов, следует упомянуть тот факт, что в большинстве населенных пунктов инфраструктура теплоснабжения изношена почти на 70-90%. И местные власти хорошо осведомлены о таком положении вещей.

Также мы вовлечены в процесс тарифообразования для программ в сфере модернизации теплоснабжения на уровне города по существующим методикам. Мы делаем анализ затрат, включенных в тариф, помогаем его усовершенствовать и снижаем операционные расходы за счет наших инвестиций, таким образом, тариф может вообще не повыситься или увеличиться незначительно в тех местах, где ЕБРР вводит энергоэффективные проекты. А потом, когда наш кредит будет погашен, тариф может будет снижен за счет экономии на финансовых затратах. Естественно, что тариф может расти из-за цены на газ, но без инвестиций он бы рос еще быстрее, то есть за счет реализации проектов по ЕБРР плата за тепло будет расти медленнее в таком случае. То есть за счет экономии на более энергоэффективном оборудовании (что производит то же количество тепла, но при меньшем использовании газа или биотоплива) и благодаря снижению потребления за счет индивидуально-тепловых пунктов. Сотрудничество с ЕБРР, таким образом, позволяет сделать тариф, во-первых, прозрачным и понятным для населения, ведь местные власти размещает информацию о тарифах у себя на сайте, а во-вторых, - такой подход позволяет сдержать повышение тарифа.

Изменения в тарифной политике необходимы на сегодня для тепломодернизации?

На это нацелена программа технической помощи, которую мы совместно со Всемирным Банком предоставляем для НКРЕКП. Вместе с нашими коллегами мы стремимся создать новую, современную систему тарифообразования, которая будет привлекательной для привлечения частных инвестиций.

Представим частного инвестора, который хочет построить теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) на биомассе (например, используя отходы деревообрабатывающей промышленности или сельского или лесного хозяйства - солому, древесину и др). Такой инвестор приходит сегодня к НКРЕКП, где ему сообщают, что в тариф, по которому он хочет продавать произведенную на ТЭЦ тепловую энергию, закладывают 6% рентабельности. Кто же будет инвестировать под 6% рентабельности, если даже ставка по депозитам выше? Поэтому из-за проблем с тарифообразованием нет притока частных инвестиций в сектор теплокоммунэнерго. Кроме того, вопрос регулирования локальных монополий по теплоснабжению, доступа частных компаний к теплосети города, требуют отдельного решения с целью улучшения инвестиционной привлекательности сектора.

Ожидаете ли вы, что после изменения системы тарифообразования состоится «приток» инвесторов в сектор теплокоммунэнерго не только из Украины, но и из других стран?

Безусловно! Нашей главной задачей является четкая и понятная система тарифообразования. И мы надеемся, что в том числе за счет нашей помощи в течение 1-2 лет такая система появится. Вторая важная проблема - это отсутствие нормальных организационно-правовых отношений с потребителем, а именно между населением или ОСМД и теплокоммунэнерго. Необходимо принятие закона о жилищно-коммунальных услугах, который будет регулировать эти отношения, однако на сегодня соответствующий законопроект застрял у Верховной Раде больше года. Поскольку взаимоотношения на рынке между клиентом и поставщиком нерешенные, это пугает инвестора и он не приходит в этот сектор.

Ну и третий вопрос - это субсидии. Это «живые» деньги. Если ОСМД и население не будут получать их вовремя и именно в денежной форме, а не в виде взаимозачетов, то те же теплоснабжающие компании не будут получать «живых» денег от своих клиентов. А ситуация, при которой у компании нет «живых» денег, является неприемлемой для инвестора. Предстоит полная монетизация субсидий, именно тогда придет частный инвестор.

Все находится во взаимосвязи с тарифами: тариф может быть установлен, но не оплачен населением, поскольку субсидия задерживается, или потому что она не денежная, а в виде взаимозачета. Взаимозачет сейчас происходит через цепочку между «Нафтогаз Украины» и коммунальными предприятиями, но частный инвестор в этой цепочке участвовать не может. Как только введут эффективную систему тарифообразования и субсидии будут выдаваться живыми деньгами, именно тогда инвестиции в сектор теплоснабжения начнут набирать обороты.

Проекты ЕБРР касаются населения напрямую?

У нас есть программа IQ Energy, по которой выдаются кредиты населению через банки-партнеры на энергосберегающие технологии в жилом секторе. Клиенты программы получают соответствующую компенсацию из фонда наших доноров. Компенсация может быть до 3 тыс. евро на человека.

Также хочу отметить, что для нас всегда важен мониторинг и проверка использования донорских средств, поэтому мы отслеживаем, действительный эффект от энергосбережения по всем проектам во всех странах. Для этого по каждому отдельному проекту (не только по IQ Energy), но и по всем другим, мы ставим критерии достижения целевого результата и следим за их соблюдением. В этой программе мы поддерживаем инвестиции только в наиболее энергоэффективные технологии и материалы, которые являются лучшими, чем среднестатистические доступные на рынке.

Для этого мы сформировали «Каталог технологий». В этом списке есть все технологии и материалы, которые отвечают нашим критериям. Применение такого каталога - это наша практика во всех странах, где реализуются подобные проекты. Данный каталог - это как инструкция для потребителей в сфере энергоэффективности, которая также упрощает взаимодействие с банками-партнерами. В результате, такой подход способствует использованию эффективных технологий на рынке, поскольку мы не хотели способствовать распространению некачественных технологий и материалов и именно в этом, я думаю, мы единомышленники с нашими клиентами.

Кстати, к программе IQ Energy присоединились следующие украинские банки: «УкрСиббанк», «ОТР Банк» и «Райффайзен Банк Аваль». Для того, чтобы сказать об удобстве и эффективности такой программы достаточно привести лишь один пример.

Какой результат несут инвестиции ЕБРР для конечного потребителя, обычного гражданина?

Чтобы ответить на этот вопрос, следует рассматривать следующую ситуацию: с одной стороны - есть теплоснабжающие предприятия в вашем городе, которые производят тепловую энергию и транспортируют ее в ваш дом, а с другой вы являетесь потребителем этого тепла. В чем вы заинтересованы? В том, чтобы вы могли получить качественную услугу по максимально низкой цене, условно говоря, чтобы в квартире или доме было около 20-21° С и как можно дешевле. Что надо сделать, чтобы этого достичь? Во-первых, необходимо модернизировать теплокоммунэнерго, то есть добиться снижения стоимости генерации тепла в котельной, например, перейдя от дорого газа к более дешевому биотопливу или модернизировать действующие газовые котлы и др. Когда компания произвела тепловую энергию, ее необходимо транспортировать к вашему дому, и самое главное - с минимальными потерями, ведь мы платим не за нагрев теплотрассы, воздуха или почвы, а за горячие батареи в нашей квартире. Для этого необходимо провести утепление и замену тепловых сетей. Таким образом, ЕБРР напрямую кредитует теплокоммунэнерго, что позволяет сделать высокоэффективными проекты производства и доставки тепловой энергии. Далее ваш дом, в котором также может быть много потерь тепла. Именно для решения этой проблемы у нас есть программа IQ Energy, которая позволяет непосредственно потребителю, то есть вам, получить кредитные средства для тепловой модернизации вашего дома. Поэтому, мы видим, что финансирование ЕБРР охватывает все звенья от производства до потребления тепла и конечным получателем выгоды является потребитель.