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Новости компаний Украинский бренд одежды VOVK - составит достойную конкуренцию основным акулам мирового масс-маркета

<span class="label">Новости компаний</span> Украинский бренд одежды VOVK - составит достойную конкуренцию основным акулам мирового масс-маркета

18-го августа украинский бренд одежды VOVK провел эксклюзивную, закрытую вечеринку для звезд шоу-бизнеса, телеведущих, главных редакторов и публичных личностей. Это новый европейский формат, который еще раз привлек внимание к украинскому и к тому, что в нашей стране есть талантливые люди и бренды.

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На вечере бренд представил свой новый осенне- зимний кампейн, главной героиней которого стала Жужу Иванюк - мировая легенда. Она входит в "Топ-10 моделей Украины" по версиям именитых журналов (Vogue, Elle, Harper's Bazaar, Marie Claire). Она работала с MaxMara, Lanvin Parfums, David Koma, See by Chloé, Richard Nicoll, Bora Aksu, Paul Smith, Matthew Williamson, представляла Christian Dior, Elie Saab и Valentino. Модель открывала показ Alexander Mcqueen, работала с Doo.Ri, DKNY, Céline, Chanel, Dior Haute Coutier, Narciso Rodriguez, Miu Мiu, а совсем недавно представила коллекцию John Galliano.

 

Так же, VOVK презентовал осенне- зимнюю коллекцию, изюминкой которой стал авторский принт - колоски. Акценты сделаны были на самые брендовые цвета: жёлтый, винный, синий, изумрудный. Это именно те цвета, которые не покинут осень и зиму. Это виденье этой поры бренда и скажем так- они не прогадали. Бренд не забыл и про подарки от партнеров, гостей ждали увлекательные конкурсы. Алкогольный бренд Marengo и главный партнёр этого вечера радовал гостей игристым и интересной локацией для фотографий, косметический бренд MAC рассказывал о новых тенденциях в макияже и представил свои новинки. Подарков от партнеров было очень много.

Еще раз огромное спасибо: генеральному партнеру мероприятия Marengo, информационным партнерам: CLutch, ZIK и ФОКУС; Моршинська, Fresh Shot, Antonio Biaggi, LuckyLOOK, Dushka, Apothecary, Mr. SCRUBBER, Lingerie BLOOM, Blank note, 925 Silver Jewellery, Estro, M.A.C., Брусника, это было действительно весело и сделано с любовью.

Впервые для VOVK выступила невероятная ONUKA, которая стала хедлайнером вечера. Среди гостей мероприятия были: Анна Филимонова, Лилия Подкопаева, Ирина Данилевская, Даша Тригубова, Вячеслав Соломко, Монро, Лидия Маркова, Соломия Витвицкая, Сергей Никитюк, Надя Матвеева, Александр Белоусов, Кирилл Савченко, Татьяна Бобрикова, Марина Дьяконенко, Александр Попов, Анна Олицкая, Маргарита Сичкарь, Светлана Вольнова. Мероприятие уже носит звание «самого главного события» в украинском ритейле 2017 года VOVK- 5 лет на украинском рынке, 22 студии бренда работают в 12-ти городах Украины, престижные награды и премии заслуженно держаться в руках. Среди наград бренда: «Золотой символ качества товаров и услуг», «Выбор года 2016", "Cosmopolitan awards". VOVK - это работа огромной команды, которая строится на человеческих факторах и понимании потребностей женщин. Это воплощение мечты, воплощение качества.

Бренд работает по системе fast-fashion. Благодаря этому ассортимент обновляется 3-4 в неделю, не менее, чем двадцатью моделями. Как следствие, клиент всегда имеет возможность увидеть новинки, которые никого не оставляют равнодушными. Постоянная работа над повышением сервиса дает свои плоды: более 90% VOVK клиентов относятся к бренду с повышенной лояльностью.

За каждой победой бренда стоит сильная команда, а во главе - руководство, для которых люди - самые честные ценители их качества и труда. Не зря говорят: "Украина - кладезь талантов". Так вот, три самых важных таланта есть у украинского бренда VOVK: умение любить то, что делаешь, умение прислушиваться и умение удивлять.

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