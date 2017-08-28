Завтра в Киев прилетит министр энергетики США

Рик Перри обсудит с руководством страны вопросы сотрудничества в энергетической сфере

Во вторник, 29 августа, делегация во главе с министром энергетики США Риком Перри посетит Киев, где встретится с президентом Украины Петром Порошенко и другими представителями власти, сообщает пресс-служба министерства энергетики США.

В ходе встречи обе стороны намерены обсудить вопросы сотрудничества в сфере энергетики.

"Я с нетерпением ожидаю укрепления наших отношений с таким важным союзником и продолжения нашей работы по обеспечению энергетической стабильности и безопасности в этой области", - отметил Перри.

Напомним, 24 августа министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл в Киев для участия в торжествах по случаю Дня Независимости Украины.