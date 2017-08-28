Гройсман: Украина должна стать стартап-нацией

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что Украина может стать стартап-нацией. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Стать следующей startup-нацией – хорошая цель для нас и я полностью убежден в ее досягаемости. У Украины есть все предпосылки для того, чтобы этого достичь. Правительство уже начало работать над поддержкой новых проектов, которые имеют шансы на глобальный успех", – отметил премьер-министр.

Гройсман также сообщил, что недавно инициировал создание при правительстве инновационного совета.

"И сейчас мы, опираясь на опыт, в том числе Израиля, Турции и некоторых других стран, отрабатываем механизм его работы. Речь идет также и об участии государства в финансовой поддержке перспективных стартапов", – сообщил Гройсман.

Премьер подчеркнул, что главное – это обеспечить благоприятный для развития бизнеса климат.

"Заставить и научить контролирующие инстанции работать по принципу "помогать, а не мешать" – один из самых серьезных сегодняшних вызовов", – добавил он.