В Украину приходит еще одна авиакомпания

Сегодня Qatar Airways совершит первый рейс из Киева

С 28 августа самолеты авиакомпании Qatar Airways начнут осуществлять рейсы из Украины. Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Руководитель авиационного подразделения Мининфраструктуры Галина Винарчук покидает министерство и начинает свою работу в качестве коммерческого менеджера, руководителя представительства в Украине авиакомпании номер один в мире Qatar Airways, первый рейс которой из Украины полетит уже 28 августа!" – написал он.

29 августа национальная авиакомпания Катара – Qatar Airways – проведет в Киеве пресс-конференцию в связи с выходом на украинский рынок.

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Напомним, 12 июля стало известно, что Qatar Airways будет осуществлять ежедневные полеты в Борисполь из Дохи.

Qatar Airways Company — национальная авиакомпания Катара со штаб-квартирой в столице страны городе Доха. Авиакомпания выполняет рейсы по более 150 пунктам назначения в Африке, Азии, Европе, Северной Америке, Южной Америке и Океании.

Входит в список семи авиакомпаний, имеющих высший пятизвездочный рейтинг по версии британского агентства Skytrax. В авиапарке компании присутствуют самолеты Boeing 777, а также различные модели Airbus.