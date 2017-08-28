Полиция отрабатывает несколько версий взрыва возле Кабмина 24 августа

Предварительная квалификация преступления – покушение на умышленное убийство опасным для жизни многих лиц способом

Следствие отрабатывает несколько версий взрыва на ул. Грушевского в Киеве 24 августа. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Предварительная квалификация преступления – покушение на умышленное убийство опасным для жизни многих лиц способом.

Следственное управление Главного управления Нацполиции в Киеве под процессуальным руководством прокуратуры Киева проводит досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по факту взрыва, произошедшего 24 августа на улице Грушевского в Киеве, в результате которого пострадали три человека.

"По факту преступления внесены сведения в ЕРДР по предварительной квалификации ч.2 ст.15 п.5 ч.2 ст.115 УК Украины (покушение на умышленное убийство опасным для жизни многих лиц способом)", – говорится в сообщении.

В рамках производства оперативными подразделениями устанавливаются свидетели и очевидцы происшествия, исследуются записи с камер видеонаблюдения, расположенных на прилегающей к месту преступления территории. К расследованию также привлечены сотрудники Службы безопасности Украины.

Орган предварительного расследования в настоящее время отрабатывает несколько версий совершения преступления, среди которых покушение на жизнь военнослужащего из-за профессиональной деятельности, а также совершение преступления из хулиганских побуждений.

Напомним, 24 августа в Киеве на улице Грушевского произошел взрыв, в результате которого три человека получили телесные повреждения.

Секретарь СНБО Александр Турчинов не исключил, что взрыв мог быть спланированным терактом.

Позже стало известно, что в результате взрыва пострадали жена, теща и друг Героя Украины командира роты снайперов 79 отдельной десантно-штурмовой бригады высокомобильных десантных войск ВСУ Валерия Чибинеева.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что по делу о взрыве на улице Грушевского есть подозреваемые.